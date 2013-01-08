Торги на міжбанку у вівторок закрилися котируваннями 8,0600/8,0700 грн/дол.

У вівторок, 8 січня, на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями 8,0300/8,0500, на 12:00 ціни зросли 8,0510/8,0580. На момент закриття торгів цінові рівні досягли таких значень - 8,0600/8,0700 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2656/61, на 12:00 ціни піднялися 0,2659/63. На момент закриття ціни досягли максимуму 0,2664/69. У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 30,2395 (-0.1205).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3095/1,3140. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,5240/10,5520, на 12:00 ціни пішли вгору 10,5650/10,5780. На момент закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,5685/10,5860.