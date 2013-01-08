АМКУ підрахував, що економічний ефект від його роботи в 2012 році становив 1,2 млрд грн

Обсяг штрафів, накладених Антимонопольним комітетом України за порушення конкурентного законодавства в 2012 році, становив 687 млн грн, а економічний ефект від припинених порушень – 1,2 млрд грн. Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМКУ.

Як сказано в повідомленні, обсяг накладених штрафів у 9 разів перевищує показник 2011 року. При цьому обсяг коштів, перерахованих до бюджету за накладеними штрафними санкціями, в повідомленні не зазначається, при цьому наголошується, що їх обсяг у 1,7 раза перевищує показники 2011 року.

Водночас, за даними АМКУ, комітет розглянув 6,5 тис. заяв і клопотань про порушення конкурентного законодавства. За результатами виданих рекомендацій вдалося запобігти понад 5,8 тис. випадків порушень.

Крім того, зазначається в повідомленні, комітет провів велику роботу з удосконалення нормативно-правової бази із захисту конкуренції в Україні. Зокрема, прийнято закон про розмежування повноважень органів влади у сфері природних монополій та у сфері зв'язку, затверджено Порядок надання до комітету заяв про звільнення від відповідальності за участь у картелях, крім того, затверджено Типові вимоги до узгоджених дій суб'єктів господарювання щодо спільних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт. Співробітники комітету також розробили низку законопроектів про захист конкуренції та концепцію Загальнодержавної програми розвитку конкуренції на 2014-2024 роки.

У рамках подальшої розробки програми, за даними комітету, заплановано огляд конкурентного права й політики з боку Конференції ООН із торгівлі та розвитку (ЮНКТАД).

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році Антимонопольний комітет України проводив понад 500 розслідувань на 164 ринках, зокрема аграрному, паливному, на ринках надання послуг ЖКГ, у сфері охорони здоров'я та мобільного зв'язку. Крім того, фахівці відомства почали розслідування за новими напрямками, а саме: масштабне дослідження діяльності торгових мереж, ринків риби та морепродуктів, ринку карамелі, відносин у сфері обороту товарів медичного призначення.

АМК також припинив понад 4 тис. порушень конкурентного законодавства і видав 190 рекомендацій про припинення дій, що містять ознаки порушень конкурентного законодавства. В рамках вдосконалення своєї діяльності АМКУ виступив з ініціативою розглянути у Верховній Раді законопроект про врегулювання питань контролю за дотриманням конкурентного законодавства, проведення експертиз, а також розрахунку штрафів і порядку їх накладення. Представники комітету також взяли участь у 97 судових засіданнях.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

В АМКУ розповіли, які ринки досліджуватимуть у 2013 році