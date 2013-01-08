Власник «Дельта Банку» Лагун хоче купити «Сведбанк»
рішення щодо угоди може бути ухвалено до кінця поточного тижня
Власник «Дельта Банку» Микола Лагун веде переговори про купівлю «Сведбанку», дочірньої структури Swedbank AB (Швеція) в Україні, повідомив УНІАН співробітник «Сведбанку».
За його словами, документи щодо придбання ще не підготовлені і не підписані, але на даний час представниками сторін проводиться попередня оцінка, в т.ч. юридична експертиза правовстановлюючих документів і попередня оцінка активів.
За результатами проведених попередніх переговорів і за підсумками експертизи документів за участю материнського банку Swedbank AB рішення про угоду може бути ухвалене вже до кінця поточного тижня.
Також співробітник «Сведбанку» повідомив, що зараз реалізацію стратегії виходу банку з українського ринку припинено.
Як повідомляв УНІАН, у грудні 2012 року акціонери «Сведбанку» ухвалили рішення збільшити статутний капітал на 800 млн. грн до 6,24 млрд грн або на 14,7%.
Довідка УНІАН. «Сведбанк» (раніше «ТАС-Комерцбанк») є дочірнім банком шведської фінансової групи Swedbank (частка в капіталі банку становить 99,99%), працює на ринку України з 1991 року.
За даними Національного банку на 1 жовтня 2012 року, банк входив до групи великих банків і посідав 34-е місце за обсягом активів. Активи банку на 1 жовтня становили 5,59 млрд грн, кошти клієнтів – 0,38 млрд грн, власний капітал – 0,64 млрд грн. За 9 місяців 2012 року банк зазнав збитків у розмірі 0,25 млрд грн.