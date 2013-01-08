Власник «Дельта Банку» Лагун хоче купити «Сведбанк»

Власник «Дельта Банку» Микола Лагун веде переговори про купівлю «Сведбанку», дочірньої структури Swedbank AB (Швеція) в Україні, повідомив УНІАН співробітник «Сведбанку».

За його словами, документи щодо придбання ще не підготовлені і не підписані, але на даний час представниками сторін проводиться попередня оцінка, в т.ч. юридична експертиза правовстановлюючих документів і попередня оцінка активів.

За результатами проведених попередніх переговорів і за підсумками експертизи документів за участю материнського банку Swedbank AB рішення про угоду може бути ухвалене вже до кінця поточного тижня.

Також співробітник «Сведбанку» повідомив, що зараз реалізацію стратегії виходу банку з українського ринку припинено.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2012 року акціонери «Сведбанку» ухвалили рішення збільшити статутний капітал на 800 млн. грн до 6,24 млрд грн або на 14,7%.

Довідка УНІАН. «Сведбанк» (раніше «ТАС-Комерцбанк») є дочірнім банком шведської фінансової групи Swedbank (частка в капіталі банку становить 99,99%), працює на ринку України з 1991 року.

За даними Національного банку на 1 жовтня 2012 року, банк входив до групи великих банків і посідав 34-е місце за обсягом активів. Активи банку на 1 жовтня становили 5,59 млрд грн, кошти клієнтів – 0,38 млрд грн, власний капітал – 0,64 млрд грн. За 9 місяців 2012 року банк зазнав збитків у розмірі 0,25 млрд грн.