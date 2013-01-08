Арбузов щодня зустрічатиметься з керівниками регіонів

Перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов має намір вести щоденні зустрічі з керівниками регіонів з поточних економічних та соціальних питань. Про це УНІАН повідомили у прес-службі першого віце-прем'єра.

Згідно з повідомленням, графік зустрічей вже розроблено та узгоджено з керівниками регіонів. Учасниками таких зустрічей, як передбачається, повинні також стати керівники компетентних міністерств і відомств - зокрема, Міністерства фінансів, Міністерства економіки, Міністерства інфраструктури, Міністерства аграрної політики та продовольства, Міністерства доходів і зборів, Міністерства соціальної політики та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Як сказано в повідомленні, заявлені зустрічі почнуться вже 10 січня. С.Арбузов зустрінеться з головою Ради міністрів Криму Анатолієм Могильовим.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Микола Азаров назвав першочергові завдання уряду в сфері економічного розвитку на 2013 рік і доручив першому віце-прем'єр-міністру Сергію Арбузову взяти під свій контроль реалізацію програми імпортозаміщення та забезпечити скорочення негативного сальдо зовнішньоторговельного балансу.

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