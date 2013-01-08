Доходи бюджету в 2012 році зросли на 10% - до 346 млрд грн

Доходи загального і спеціального фондів Державного бюджету України у січні-грудні 2012 року, за оперативними даними, становили 346 млрд грн (з урахуванням власних доходів бюджетних установ і субвенцій), що на 31,4 млрд грн (або на 10%) більше від показника 2011 року при плановому показнику на 2012 рік - 372,331 млрд грн.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Державної казначейської служби України, переданому УНІАН.

Згідно з повідомленням, до загального фонду бюджету надійшло 289,6 млрд грн, що на 23,8 млрд грн (або на 8,9%) більше порівняно з минулим роком. До спеціального фонду в січні-грудні надійшло 56,4 млрд грн з урахуванням власних доходів бюджетних установ і субвенцій.

Упродовж року обсяг відшкодувань з податку на додану вартість становив 46,0 млрд грн, що на 3,2 млрд грн (або на 7,4%) більше від торішнього показника. Автоматичне відшкодування ПДВ становило половину - 23,2 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня Президент України Віктор Янукович підписав Закон № 5513-VI «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік», який Верховна Рада ухвалила 4 грудня.

Закон передбачав здійснити перерозподіл видатків державного бюджету, зокрема збільшити асигнування Міністерству фінансів (загальнодержавні витрати) для реалізації бюджетної програми «Додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам» на 1 млрд 370 млн. грн за рахунок загального зменшення на цю ж суму бюджетних призначень.

При цьому бюджетні призначення планувалося зменшити Міністерству економічного розвитку і торгівлі - на 240 млн грн; Міністерству охорони здоров'я - на 80 млн грн; Міністерству регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства - на 350 млн грн; Міністерству аграрної політики і продовольства - на 180 млн грн; Міністерству надзвичайних ситуацій - на 360 млн грн; Міністерству фінансів - на 20 млн грн; Центральній виборчій комісії - на 170 млн грн.

Згідно з чинною на початок грудня редакцією Закону «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (з поправками), доходи бюджету становили 372,331 млрд грн, зокрема доходи загального фонду - 320,598 млрд грн, видатки - 404,298 млрд грн, зокрема, видатки загального фонду - 351,194 млрд грн.

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