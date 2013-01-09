Міністр доходів і зборів подасть особистий приклад декларування доходів

Міністр доходів і зборів України Олександр Клименко має намір показати приклад і особисто подати декларацію про доходи в рамках кампанії з декларування доходів, яка стартувала 1 січня.

Відповідаючи на запитання журналістів напередодні засідання уряду, О.Клименко зокрема відзначив: "Я подавав декларацію в 2011 році, у 2012 році, збираюся подати і цього року".

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня в Україні стартувала кампанія з декларування доходів, і декларації про доходи прийматимуться аж до 1 травня 2013 року.

Для зручності платників податків декларацію можна подати в електронному вигляді за наявності електронного ключа цифрового підпису і відповідного програмного забезпечення.

На 1 липня 2012 року в органи ДПСУ декларації про майновий стан і доходи, одержані в 2011 році, подали 624,6 тис. громадян України. Загальна сума задекларованого громадянами доходу становила 36,6 млрд грн. Можливість подавати декларації в електронному вигляді з'явилася з відкриттям Центру сертифікації ключів електронного підпису, який почав роботу в травні 2012 року.

До того ж кампанія із загального декларування може бути введена в Україні вже в 2014 році. Проте будь-які ініціативи із введення загального декларування обов'язково пройдуть попереднє обговорення за участю громадськості й експертів.