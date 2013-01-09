«Експобанк» знайшов потенційного інвестора. Процедура «due diligence» близька до завершення

«Експобанк», що входить до групи дрібних банків, знайшов потенційного інвестора, повідомляє банк на своєму офіційному сайті.

Як йдеться у повідомленні, зараз закінчується процедура «due diligence», за результатами якої ухвалять рішення про розмір інвестицій. Ім'я потенційного інвестора не повідомляється.

Як повідомляв УНІАН в грудні, Національний банк України розглядає питання про довгострокові підтримки ліквідності «Експобанку» з метою захисту інтересів його вкладників. Установа має проблеми з ліквідністю і не може вирішити ці проблеми за допомогою ресурсного міжбанку, тому що банки закрили кредитні ліміти один на одного у зв'язку з проблемами на ринку.

Довідка УНІАН. «Експобанк» працює на ринку України з 1991 року. За даними звітності НБУ на 1 жовтня 2012 року, банк входить до групи невеликих фінансових установ та посідає 67 місце за обсягом активів серед 175 банків України. На 1 жовтня активи банку становили 2,45 млрд грн, кошти клієнтів - 1,43 млрд грн, власний капітал - 0,33 млрд грн. За 9 місяці 2012 року банк одержав збиток у розмірі 27 млн ​​грн. Найбільшими акціонерами банку на 1 жовтня 2012 року є Юрій Гетьманенко (49,4359%) і Yuli Trading Co.Ltd (Кіпр, 34,1852%).