Концепцію створення і функціонування Міністерства доходів і зборів буде представлено 17 січня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в середу, 9 січня, перед засіданням уряду заявив міністр доходів і зборів Олександр Клименко.

«Це (міністерство - УНІАН) буде єдиний орган, який одночасно займатиметься економікою і нестиме правоохоронні функції. Має бути один інтерфейс для спілкування з бізнесом», - сказав О.Клименко. За його словами, всі питання щодо сплати податків, щодо скасування ухилень від сплати податків мають бути вирішені в одному місці.

До того ж, відповідаючи на запитання про те, як трансформуватиметься митна служба, О.Клименко сказав: «Створюючи міністерство, ми закладаємо головний принцип: платник не повинен відчути жодних проблем. Ми сьогодні відходимо від бюрократії, і робимо процес адміністрування більш ефективним. Однак для платника не повинно бути труднощів. Платник як бачив митника на кордоні, так і бачитиме його. Головне, щоб платник не відчув жодних незручностей».

О.Клименко також повідомив, що 8 січня до Києва прибули фахівці PriceWaterhouseCoopers для участі у процесі створення концептуальних засад роботи Міністерства доходів. «Отже, процес створення міністерства йде за участю фахівців податкової служби, митниці, вітчизняних учених і провідних іноземних фахівців», - сказав О.Клименко.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович своїм указом 24 грудня 2012 року створив на базі Державної податкової служби і Державної митної служби Міністерство доходів і зборів. Міністром доходів і зборів було призначено О.Клименка, який очолював з листопада 2011 року Державну податкову службу.

Як заявляв прем'єр-міністр України Микола Азаров, Міністерство доходів і зборів створене для того, щоб унеможливити ухилення від сплати податків.