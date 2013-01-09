Податкова міліція під час спецоперації вилучила підакцизних товарів на суму 31,2 млн грн

Податкова міліція, що влилася з грудня минулого року в новостворене Міністерство доходів і зборів, під час проведення великомасштабної операції під кодовою назвою «Акциз» вилучила підакцизних товарів на суму 31,2 млн грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства доходів і зборів.

«Буквально цими днями по всій країні проходить операція «Акциз». Її мета - виявлення фактів незаконного виробництва і збуту підакцизних товарів»,- процитували у прес-службі слова першого заступника голови ДПС України - начальника податкової міліції Андрія Головача.

Зокрема під час спецоперації вилучено 4 тис. декалітрів спирту на суму 2,5 млн грн, 153 тис. дал алкогольних напоїв на суму 16,4 млн грн, 1,3 млн пачок тютюнових виробів на суму 8,7 млн грн, 354,4 тонн паливно-мастильних матеріалів на суму 3,6 млн грн.

Одночасно припинено діяльність 9 незаконних виробництв підакцизних товарів.

За інформацією начальника податкової міліції України, з початку операції «Акциз» (з грудня 2012 року) за матеріалами його підлеглих внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань інформацію про здійснення 93 кримінальних правопорушень, пов'язаних із незаконним виробництвом і оборотом підакцизних товарів.

Як повідомляв УНІАН, Законом «Про Державний бюджет на 2013 рік» передбачено, що обсяг надходжень акцизного податку має становити 41,74 млрд грн.

У серпні 2012 р. Державна податкова служба заявляла про стрімке зростання сплати акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів, уточнивши, що за січень-серпень 2012 року надходження від акцизного збору становлять 15,4 млрд грн, що на 10,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

24 грудня Указом Президента України створено Міністерство доходів і зборів шляхом реорганізації Державної податкової служби України і Державної митної служби України.

На нове міністерство покладено функцію з адміністрування єдиного внеску за загальнообов'язковим соціальним страхуванням.