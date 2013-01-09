Азаров доручив до 1 лютого нормалізувати систему розрахунків місцевих бюджетів

Прем’єр-міністр України Микола Азаров доручив першому віце-прем’єр-міністру Сергію Арбузову разом із міністром фінансів Юрієм Колобовим і міністром доходів та зборів Олександром Клименком до 1 лютого нормалізувати систему розрахунків місцевих бюджетів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Азаров заявив, відкриваючи засідання Кабінету Міністрів.

За його словами, це необхідно, аби з початку року не допустити збоїв у фінансуванні витрат місцевих громад.

Також М.Азаров доручив С.Арбузову разом із міністром соціальної політики Наталією Королевською терміново розглянути бюджети соціальних фондів та забезпечити прийняття обгрунтованих фінансових документів.

“Головне завдання цих бюджетів - повною мірою здійснювати вчасну виплату лікарняних та інших передбачених законодавством виплат”, - сказав прем’єр.

М.Азаров наголосив, що вимагає предметно розібратись із кожним випадком затримки виплат.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Державної фінансової інспекції, на початок грудня 2012 заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ, які фінансуються з місцевих бюджетів, становила понад 1,3 млрд грн.

Голова Держфінінспекції Петро Андрєєв 18 грудня під час робочої наради допустив, що значну частину місцевих чиновників можуть звільнити з роботи у зв'язку з наявністю заборгованості з виплати зарплати працівникам бюджетних установ, які фінансуються з місцевих бюджетів.