НБУ готовий підтримувати стабільність гривні, зокрема й за рахунок інтервенцій - Литвицький

Національний банк України цього року продовжуватиме політику, спрямовану на забезпечення стабільності національної валюти, зокрема за рахунок проведення валютних інтервенцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник групи радників голови Національного банку України Валерій Литвицький на прес-конференції в середу.

До того ж, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи достатньо на сьогодні резервів НБУ для проведення подібних заходів, він сказав: «У нас резерви на належному рівні. Їх достатньо для виконання всіх наших зобов'язань».

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви НБУ в грудні 2012 року скоротилися на 3,3% - до 24,546 млрд доларів, загалом за 2012 рік - на 22,8%, або на 7,248 млрд дол. (з 31,795 млрд дол.).

Золотовалютні резерви НБУ в листопаді скоротилися на 5,5%.

На прес-конференції 12 грудня Сергій Арбузов, який на той час був головою НБУ, заявив, що Нацбанк має намір наростити золотовалютні резерви до кінця року.

За його словами, поповнення резервів можливе в результаті набуття чинності законом про обов'язковий продаж валюти.