Інфляція в Україні в 2013 році може прискоритися - експерт

Інфляція за підсумками 2013 року може становити близько 5%, вважає експерт інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні Марія Сальникова.

На її думку, більш високій інфляції в поточному році буде сприяти очікуване прискорення економічного зростання на тлі поліпшення ситуації в єврозоні, більш ліберальна монетарна політика НБУ в другій половині року, а також ймовірне підвищення цін на газ та послуги ЖКГ. Стримувати зростання цін у 2013 році може очікуваний хороший урожай, система плодоовочевих баз, що показала ефективність, а також консервативна монетарна політика Нацбанку в першій половині року.

«У січні в Україні інфляція може бути зафіксована на рівні 0,1-0,3%. По-перше, січневий показник традиційно вище грудневого. По-друге, може продовжитися зростання цін на продукти харчування і «відпочинок і культуру» на тлі свят», - зазначає М.Сальникова.

Нагадаємо, за підсумками 2012 року в Україні була зафіксована дефляція на рівні 0,2%.

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