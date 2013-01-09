Рибак сподівається, що сьогодні Янукович запропонує Раді кандидатуру на посаду голови НБУ
Голова Верховної Ради Володимир Рибак сподівається, що сьогодні Президент України Віктор Янукович внесе на розгляд парламенту кандидатуру на посаду голови Національного банку України.
Про це він сказав на прес-конференції.
На запитання УНІАН про те, чи В.Янукович уже вніс кандидатуру на посаду голови НБУ, оскільки завтра парламент планує розглянути питання про звільнення Сергія Арбузова з цієї посади, В.Рибак відповів: “На цю хвилину кандидатура не внесена, але в мене є сподівання, що сьогодні така кандидатура Президентом України буде внесена до Верховної Ради”.
Як повідомляв УНІАН, В.Янукович 24 грудня 2012 року вніс до парламенту проект постанови про звільнення С.Арбузова з посади голови Нацбанку.
Того ж дня Президент затвердив новий склад Кабінету Міністрів на чолі з прем'єром Миколою Азаровим, і призначив С.Арбузова першим віце-прем'єром.