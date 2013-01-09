Литвицький: Україна має всі шанси завершити 2013 з інфляцією не вищою за 4,8%

На думку керівника групи радників голови Національного банку України Валерія Литвицького, Україна має всі шанси завершити 2013 рік з інфляцією не вищою за прогноз уряду на рівні 4,8%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в середу на прес-конференції.

«Я думаю, у нас є всі шанси аби інфляція принаймні дорівнювала офіційному урядовому прогнозу», - сказав В.Литвицький.

Коментуючи показник інфляції, а точніше, дефляцію за підсумками року на рівні 0,2% (грудень 2012 року до грудня 2011 року), з якою Україна завершила 2012 рік, він відзначив, що політика НБУ дала змогу фактично забезпечити цінову стабільність.

«Ми завершили рік з максимальним наближенням до цінової стабільності», - наголосив В.Литвицький.

До того ж він вважає, що дефляція 2012 року не вплинула на зниження ділової активності.

«Дефляція була не такою глибокою, аби негативно позначитися на діловій активності», - каже В.Литвицький.

До того ж, на його думку, минулий рік навряд чи можна назвати дефляційним, адже 7 місяців з 12 закінчувалися інфляцією, ще 2 - «інфляційним нулем».

«Сказати, що це був дефляційний рік, язик не повертається», - відзначає В.Литвицький.

Навіть більше, він вважає, що політика НБУ зі зниження інфляційного тиску дала змогу уникнути значнішого спаду в деяких секторах економіки.

«Якби ми максимально не знижували ціновий тиск, то тоді міг би мати місце спад», - каже В.Литвицький.

До того ж, враховуючи поточну ситуацію, на його думку, «є висока ймовірність у кумулятивному вимірюванні завершити рік без мінуса (з позитивною динамікою ВВП за підсумками року - УНІАН)».

В.Литвицький вважає, що за рахунок «сили інерції» низька динаміка інфляції 2012 року матиме вплив на показник I кварталу 2013 р.

Як повідомляв УНІАН, Україна завершила 2012 рік з дефляцією 0,2%. Зниження споживчих цін за підсумками року було зафіксоване вперше з 2002 року.

За прогнозами Міжнародного валютного фонду (МВФ) інфляція в 2013 році очікується на рівні 5,9%.

Світовий банк в 2013 році очікує інфляцію в Україні на рівні 9,5% (7,4%), у 2014 році – 5,9% (7,1%).

Держбюджет на 2013 рік розрахований виходячи з таких прогнозних макроекономічних показників: інфляція (грудень до грудня) – 4,8%, дефіцит 3,2% ВВП темпи зростання ВВП – 3,4%.