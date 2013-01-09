Арбузов про економічну ситуацію: "рік закінчили нормально, соцвиплати здійснили"

Уряд готовий відповідати на запитання народних депутатів, але після отримання усіх статистичних даних за 2012 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший віце-прем’єр-міністр України Сергій Арбузов на Погоджувальній раді лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Він сказав: “Ми не боїмося виступати. Нам є про що говорити. Сам хотів би, щоб люди почули не з газет та Інтернету інформацію, а від уряду”.

За словами С.Арбузова, “рік закінчили нормально і соціальні виплати здійснили”.

Як підкреслив перший віце-прем’єр, “ми пояснимо, але ви повинні розуміти, що інформація буде збиратися ще декілька тижнів, а для того, щоб була якісна доповідь, нам треба підготуватися і зібрати всі статистичні дані, щоб грунтовно відповідати на запитання”.

На Погоджувальній раді йшлося про те, щоб у п’ятницю, 11 січня, не проводити Годину запитань до уряду, оскільки нинішній Кабмін тільки розпочав працювати.

Водночас представники опозиції заявляли, що уряд боїться приходити в парламент і відповідати на запитання народних депутатів.

Під час засідання Погоджувальної ради С.Арбузов також наголосив на важливості співпраці уряду і Верховної Ради. За його словами, зараз “складна ситуація”, бо криза.

Він також наголосив, що як перший віце-прем’єр-міністр готовий особисто “відслідковувати проходження соціально важливих законопроектів” у парламенті, оскільки мета уряду - “підняти рівень життя наших громадян”.

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