Янукович пропонує головою НБУ призначити Соркіна

Президент України Віктор Янукович вніс до Верховної Ради України проект Постанови про призначення заступника голови НБУ Ігоря Соркіна на посаду голови Національного банку України.

Про це повідомляє офіційний сайт ВР.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня 2012 року Президент України Віктор Янукович своїм указом призначив Сергія Арбузова першим віце-прем'єр-міністром України. До цього С.Арбузов обіймав посаду голови Національного банку з 2010 року.

25 грудня виконуючим обов'язки голови Національного банку України було призначено заступника голови НБУ І.Соркіна.

І.Соркін з 15 липня 2010 року обіймав посаду заступника голови Нацбанку, відповідаючи за банківський нагляд.

До цього призначення на посаду І.Соркін очолював відділ банківського нагляду Управління Національного банку в Донецькій області.

І.Соркін має 3-й ранг держслужбовця.

Нового голову НБУ називають креатурою близького до глави держави Сергія Арбузова, якого з грудня призначено першим віце-прем'єром в уряді Миколи Азарова.

Згідно із законодавством, голова НБУ призначається строком на сім років і звільняється з посади Верховною Радою за поданням Президента України.