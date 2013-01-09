Польщі не вистачає 600 тисяч кваліфікованих працівників

Варшава. Польщі бракує 600 тисяч кваліфікованих працівників, яких польські роботодавці не можуть найняти в країні через їхню недостатню професійну підготовку.

Про це пише польська газета Puls Biznesu з посиланням на дослідження Ягелонського університету, при цьому відзначаючи, що, за останніми даними, кількість безробітних у країні становить понад 2 млн осіб.

Видання нагадало, що рівень безробіття в останньому місяці минулого року в Польщі виріс до найвищого рівня з 2006 року - до 13,3%.

"Підготовлене Ягелонським університетом на замовлення Польського агентства розвитку підприємництва дослідження свідчить, що в нашій країні майже постійно є 600 тисяч вільних вакансій", - пише газета.

За даними газети, польським компаніям найскладніше знайти кваліфікованих інженерів, фізичних працівників, водіїв, техніків, торгівців та IT-співробітників.

Як повідомляв УНІАН, на початку січня нинішнього року глава польського уряду Дональд Туск заявив про намір створити в Польщі цього року 400 тисяч нових робочих місць, що має до кінця року привести до зниження зростаючого через спад росту економіки безробіття в країні.

Безробіття в Польщі почало різко знижуватися після вступу країни в 2004 році до Європейського Союзу, досягнувши на кінець 2008 року рекордно низького рівня - менш як 9% з близько 20% напередодні приєднання до ЄС.

Скорочення безробіття значною мірою вдалося досягнути завдяки масовій трудовій міграції поляків до інших країн Євросоюзу, де останні роки працюють близько 2 млн. польських громадян.

У 2007 році Польща для компенсації відпливу трудових кадрів з країни спростила доступ на свій ринок для громадян країн, які межували з нею, чим скористалися насамперед українці, які працюють здебільшого на сезонних роботах.

Польські роботодавці з середини 2007 року до липня 2012 року зареєстрували для громадян України 900 тисяч заявок на роботу.