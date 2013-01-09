Торги на міжбанку закрилися зростанням котирувань

У середу, 9 січня, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0650/8,0850, до 12:00 ціни зросли до 8,0950/8,1050. На час закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,1200/8,1350 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2653/0,2658, до 12:00 ціни піднялися до 0,2662/0,2666. На час закриття ціни досягли максимуму – 0,2669/0,2674. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 30,4000 (+0,1605).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3045/1,3095. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5505/10,5785, до 12:00 ціни пішли вгору – 10,5830/10,6000. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,5985/10,6220.