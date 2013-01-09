У Партії регіонів прогнозують, що ВР завтра затвердить Соркіна на посаді глави НБУ

Народний депутат від Партії регіонів Михайло Чечетов прогнозує, що кандидатура Ігоря Соркіна на посаду голови Національного банку України буде затверджена завтра на засіданні парламенту. Про це він сказав у коментарі УНІАН.

«Є офіційне подання Президента – документи лежать у Верховній Раді, а Рада виносить завтра на розгляд сесії (голосування за кандидатурою голови Національного банку - УНІАН). Кандидатура (І.Соркіна - УНІАН) вноситиметься на голосування, і вона знайде підтримку», - сказав М.Чечетов.

Він також відзначив, що спочатку відбудеться голосування з відставки Сергія Арбузова, який був призначений на посаду першого віце-прем'єр-міністра, а потім відбудеться голосування за кандидатурою І.Соркіна на посаду голови НБУ.

За словами депутата, шанси на затвердження І.Соркіна високі. «Ця кандидатура відповідає вимогам сьогоднішнього дня. Він спрацюється з урядом, у них єдине розуміння реформ», - наголосив М.Чечетов.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 січня, Президент України Віктор Янукович запропонував парламенту призначити І.Соркіна на посаду голови Національного банку України.

25 грудня 2012 року І.Соркін був призначений виконуючим обов'язки голови Нацбанку, після того, як 24 грудня Президент своїм указом призначив голову Нацбанку С.Арбузова на посаду першого віце-прем'єр-міністра України.

І.Соркін з 15 липня 2010 року обіймав посаду заступника голови Нацбанку, відповідаючи за банківський нагляд. До цього він очолював відділ банківського нагляду Управління Національного банку в Донецькій області.

І.Соркін має 3-й ранг держслужбовця.

Нового голову НБУ називають креатурою С.Арбузова, який близький до глави держави.

Водночас, за повідомленням низки ЗМІ, у Партії регіонів не вистачає голосів для ухвалення позитивного рішення за призначення І.Соркіна на посаду голови НБУ, у зв'язку з чим оголошена загальна мобілізація народних депутатів на завтрашнє засідання.