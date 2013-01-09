Янукович хоче узгодити з губернаторами Нацплан дій на 2013 рік

Президент України Віктор Янукович доручив Кабінету Міністрів узгодити з керівниками обласних державних адміністрацій регіональні складові Національного плану дій разом з Програмою соціального економічного розвитку на 2013 рік.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента України з посиланням на інформацію глави Адміністрації Президента Сергія Льовочкіна, текстом якого володіє УНІАН.

Згідно з повідомленням, за дорученням глави держави в уряді за цю роботу відповідатиме перший віце-прем'єр Сергій Арбузов. Саме в цьому полягає мета консультацій першого віце-прем'єра і віце-прем'єра з регіонального розвитку з головами обласних держадміністрацій.

С.Арбузову доручено узагальнити пропозиції місцевої влади і доповісти про виконану роботу.

«На найближчому засіданні Комітету з економічних реформ Президент заслухає пропозиції уряду і голів обласних держадміністрацій і затвердить запропонований урядом План дій. Президент надалі жорстко вимагатиме виконання документа як на центральному, так і на місцевому рівнях», - цитує прес-служба С.Льовочкіна.

Як повідомляв УНІАН, перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов має намір проводити щоденні зустрічі з керівниками регіонів з поточних економічних та соціальних питань.

Згідно з повідомленням, графік зустрічей вже розроблено та узгоджено з керівниками регіонів. Учасниками таких зустрічей, як передбачається, повинні також стати керівники компетентних міністерств і відомств - зокрема, Міністерства фінансів, Міністерства економіки, Міністерства інфраструктури, Міністерства аграрної політики та продовольства, Міністерства доходів і зборів, Міністерства соціальної політики та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Зустрічі почнуться вже 10 січня.

Раніше прем'єр-міністр України Микола Азаров назвав першочергові завдання уряду в сфері економічного розвитку на 2013 рік і доручив першому віце-прем'єр-міністру Сергію Арбузову взяти під свій контроль реалізацію програми імпортозаміщення та забезпечити скорочення негативного сальдо зовнішньоторговельного балансу.