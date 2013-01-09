Ернст енд Янг: зростання зарплат українців у корпоративному секторі становило 10%

Зростання зарплат українців, які працюють в корпоративному секторі, в 2012 році становило 10%, згідно з результатами дослідження компанії «Ернст енд Янг», повідомляє компанія в своєму прес-релізі.

Згідно з результатами дослідження «Огляд заробітних плат і компенсацій в Україні», фактичне річне зростання заробітних плат в Україні відповідає показникам, які були заплановані компаніями і організаціями в 2011 році. Минулого року підвищення хоча б для однієї категорії своїх співробітників провели 84% компаній, які брали участь в огляді. Зміну зарплат у 2013 році планують 50% опитаних компаній.

У 2012 році основними пріоритетами кадрової політики учасників огляду були навчання і розвиток персоналу, управління ефективністю, мотивація, а також стратегічні та організаційні питання, такі як встановлення інформаційних систем у HR.

Найбільш поширеними пільгами є медичне страхування, автомобілі та мобільний зв'язок. Середня сума річного внеску на страхування працівників середньої, професійної та допоміжної ланок дещо знизилася до 2800-3400 грн залежно від категорії співробітника з 2840 - 3600 грн у 2011 році.

Для вищого керівництва цей показник істотно зріс - до 5800 грн порівняно з 4400 у 2011 році. Середня сума страхового покриття зросла до 133-223 тис. грн залежно від категорії співробітників з 130-170 тис. грн в 2011 році.

Близько 23% компаній використовували програми довгострокового стимулювання співробітників, що зіставно з даними 2011 і 2010 років (23% і 25%).

Близько третини учасників запланували набір персоналу в 2013 році, що на 9% нижче порівняно з минулим роком, при цьому максимальний набір співробітників традиційно планується за категорією професійної ланки (34%).

Довідка УНІАН. Компанія «Ернст енд Янг» є міжнародним лідером у галузі аудиту, оподаткування, супроводу операцій і консультування. Працює на ринку України з 1991 року. У 2012 році учасниками дослідження «Огляд заробітних плат і компенсацій в Україні» стали близько 170 компаній.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2012 року заробітна плата, нарахована в середньому одному штатному працівнику в Україні, порівняно з жовтнем скоротилася на 0,4% і становила 3098 грн. За даними Держстату, найбільша зарплата в листопаді зафіксована в Києві - 4688 грн., в Донецькій області - 3643 грн, в Київській області - 3234 грн., Дніпропетровській області - 3194 грн., в Луганській області - 3184 грн, і Севастополі - 3027 грн. Найменша зарплата зафіксована в Закарпатській області - 2403 грн., Волинській області - 2388 грн і Тернопільській області - 2284 грн.