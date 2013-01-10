Гонконг знову визнали світовим лідером зі свободи економіки. Україна - на 161 місці зі 177

Гонконг укотре визнаний територією з найвільнішою економікою в світі.

Про це свідчать оприлюднені результати щорічного дослідження, що проводиться американським фондом "Спадщина" спільно з газетою "Волл-стріт джорнел", повідомляє ІТАР-ТАСС.

"Індекс економічної свободи" Гонконгу автори доповіді оцінили в 89,3 бала зі 100 можливих. Колишній британський анклав, в якому після переходу під юрисдикцію Китаю за формулою "одна країна - дві системи" зберігаються вкрай сприятливі умови для ведення бізнесу, лідирує в цьому рейтингу вже 19-й рік поспіль.

На другому місці - Сінгапур (88 балів). До п'ятірки лідерів, чиї показники перевищують 80 балів, також увійшли Австралія, Нова Зеландія та Швейцарія. За ними йдуть Канада, Чилі, Маврикій, Данія й США.

Материковий Китай опинився на 136-му місці серед 177 країн і територій світу, охоплених дослідженням.

Замикають список Зімбабве, Куба й Північна Корея.

Даний рейтинг щорічно складається фахівцями на основі розрахунків за десятьма основними категоріями, що враховують міру економічних і торгових свобод, інвестиційної відкритості, втручання держави в економіку, чинник корупції тощо.

Як зазначає РІА «Новости», відсутність економічних свобод експерти зафіксували в Білорусі (154-е місце, 48 пунктів), Україні (161-е місце і 46,3 пункта), а також в Узбекистані (162-е місце, 46 пунктів).