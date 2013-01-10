Обама не має наміру вести переговори з республіканцями про підвищення "стелі" держборгу США

Підвищення "стелі" американського держборгу є обов'язком Конгресу США, і президент Барак Обама, який представляє Демократичну партію, не має наміру вести з цього приводу переговори з республіканцями, які контролюють Палату представників. Про це заявив прес-секретар Білого дому Джей Карні.

Він зазначив, "на Конгресі лежить відповідальність й одноосібний обов'язок щодо підвищення "стелі" держборгу, і Конгрес повинен зробити свою роботу", передає NewsRu з посиланням на ІТАР-ТАСС.

"Президент не вестиме переговорів з цього питання", - підкреслив офіційний представник Білого дому. За його словами, Обама розраховує, що законодавці вдадуться до дій, що дозволять підняти "стелю" держборгу, без драматизації ситуації і зволікань.

США досягли "стелі" свого держборгу, що становить 16,394 трлн доларів в останній день минулого року - 31 грудня.

Міністерство фінансів США ще напередодні цього почало вживати "надзвичайних заходів", щоб не допустити ситуації, за якої в уряду просто не виявиться коштів для погашення своїх фінансових зобов'язань.

Ці заходи здатні призвести до появи у виконавчій гілці влади близько 200 млрд доларів вільних коштів, що дасть законодавчій близько двох місяців на чергове підвищення "стелі" держборгу, повідомив раніше міністр фінансів США Тімоті Гайтнер.

У 2011 році складні переговори з приводу підвищення "стелі" держборгу між правлячою Демократичною і опозиційною Республіканською партіями ледь не призвели США до дефолту - тоді проблему вдалося вирішити буквально в останній момент.

Міжнародне агентство Standard & Poors в зв'язку з цим ухвалило рішення знизити найвищий кредитний рейтинг США на один щабель (з ААА до АА+), що викликало надзвичайно хворобливу реакцію в адміністрації Обами.

До нинішнього рівня боргову "стелю" в США було піднято в січні 2012 року в результаті складних домовленостей. Вони були досягнуті адміністрацією та Конгресом влітку 2011 року.

Коментуючи ті події, Карні поклав відповідальність за них цілком на Конгрес і конкретно на фракцію республіканців в його нижній палаті, зазначивши, що "наслідки для нашої економіки, для пересічних американців, були важкими". "Ми не можемо допустити повторення цього", - сказав прес-секретар американського лідера.

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