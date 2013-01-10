Сьогодні депутати вирішать, чи стане Соркін головою НБУ

Сьогодні Верховна Рада розгляне питання про звільнення Сергія Арбузова з посади голови Національного банку України і призначення на цю посаду Ігоря Соркіна.

Як передає кореспондент УНІАН, також у порядку денному на сьогодні передбачено ратифікацію низки угод, зокрема, угоди між урядами України та Росії про взаємодію з питань запобігання надзвичайним ситуаціям, пожежам і ліквідації їхніх наслідків у населених пунктах, в яких розташовано об’єкти Чорноморського флоту РФ на території України.

Крім того, депутати планують включити до порядку денного низку законопроектів для розгляду, зокрема президентський - щодо направлення національного контингенту для участі України в операції ООН у Кот-д’Івуарі.

Як повідомляв УНІАН, 9 січня Президент України Віктор Янукович запропонував парламенту призначити І.Соркіна на посаду голови Нацбанку.

25 грудня І.Соркін був призначений в.о. голови НБУ, після того, як 24 грудня Президент призначив голову Нацбанку Сергія Арбузова на посаду першого віце-прем'єр-міністра України.

Згідно з Конституцією голова НБУ призначається строком на сім років і звільняється з посади Верховною Радою за поданням Президента України.