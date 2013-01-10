Торги на міжбанку відкрилися зростанням котирувань

У четвер, 10 січня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зростанням котирувань - 8,1200/8,1500 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися - 0,2677/82, котирування з євро-гривні пішли вгору - 10,6070/10,6480. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися - 1,3063/65 (середа - 1,3080/82).

У середу Нацбанк на ринок не виходив.