На валютних торгах у четвер пара EUR/USD націлюватиметься на зміцнення - Forex Club

На валютних торгах у четвер, 10 січня, пара EUR/USD може зміцнитися біля позначки 1,3130 з подальшою метою 1,3170, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Пара USD/JPY не може переступити позначку 88,00, навіть на новій хвилі чуток про м'які дії Банку Японії. Все це підриває віру у досягнення рівня 90,00 найближчим часом. Пара сильно перекуплена за багатьма показниками, і може продемонструвати корекцію в район 86,00 протягом найближчих днів. Набрати обертів ціни можуть ближче до засідання японського ЦБ, що заплановано на 21-22 січня.

Як відзначають аналітики, GBP/USD відреагує падінням на те, що економіка Британії останнім часом не радує, особливо враховуючи зниження споживчих витрат, що може вилитися у негативний показник темпів зростання у 4 кварталі. Крім того, падає інфляційний тиск, знижується активність у будівельному секторі та сфері послуг.