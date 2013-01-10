Кандидат на посаду голови Нацбанку Соркін задекларував 2,2 млн грн доходів у 2012 році

Виконувач обов'язків голови Національного банку України, кандидат на посаду голови НБУ Ігор Соркін задекларував 2 млн 218,820 грн доходів у 2012 році, зокрема заробітну плату - 1 млн 539,712 грн.

Про це йдеться у декларації І.Соркіна, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

До доходів І.Соркіна також увійшли дивіденди в сумі 589 тис. 308 грн, матеріальна допомога - 74 тис. 560 грн, і подарунки на суму 3 тис. 032 грн.

Крім того, у відомостях про майно І.Соркін вказав квартиру загальною площею 92 кв. м у Донецьку й автомобіль «Мазда-6» об'ємом двигуна 2300 куб. см.

І.Соркін також вказав суму коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах у сумі 7 млн 439,267 грн.

Як повідомляв УНІАН, 9 січня ц.р. Президент України Віктор Янукович запропонував парламенту призначити І.Соркіна на посаду голови Нацбанку.

25 грудня 2012 р. І.Соркіна було призначено виконуючим обов'язки голови Національного банку України, після того, як 24 грудня Президент своїм указом призначив голову Нацбанку Сергія Арбузова на посаду першого віце-прем'єр-міністра України.

І.Соркін із 15 липня 2010 року обіймав посаду заступника голови Нацбанку, відповідаючи за банківський нагляд.

До цього призначення на посаду І.Соркін очолював відділ банківського нагляду Управління Національного банку в Донецькій області.

І.Соркін має 3-й ранг держслужбовця.

Нового голову НБУ називають креатурою близького до глави держави С.Арбузова.

Нагадаємо, згідно з Конституцією, голова НБУ призначається строком на сім років і звільняється з посади Верховною Радою за поданням Президента України.

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