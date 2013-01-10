S&P прогнозує зростання витрат України на обслуговування зовнішнього боргу

За прогнозами міжнародного рейтингового агентства Standard & Poor's в 2013 році витрати України на обслуговування зовнішнього боргу збільшаться до 7% доходів бюджету з 6% в 2012 р.

Про це йдеться в рейтинговому звіті по Україні, текстом якого володіє УНІАН.

У S&P зазначають, що стримуючий вплив на рейтинги України мають значні потреби в зовнішньому фінансуванні, які уряд країни буде випробовувати в 2013 р. і в наступні роки, а також невизначені перспективи щодо забезпечення достатнього фінансування в іноземній валюті. Позитивний вплив на рейтинги України мають значні природні ресурси, відносно диверсифікована економіка і порівняно низький, хоча і зростаючий рівень боргового навантаження уряду країни.

На думку рейтингового агентства, в 2013 р. український уряд може зіштовхнутися з вищою вартістю запозичень і складнішими умовами залучення фінансування порівняно з минулим роком. Позитивним для уряду фактором у 2012 р. було залучення коштів з міжнародних ринків капіталу шляхом випуску єврооблігацій обсягом до 2,3% ВВП, хоча і з відносно високою середньою прибутковістю 8,8% річних. «Зміна умов на міжнародних ринках або настроїв інвесторів може ще більше збільшити вартість запозичень в 2013 р. Крім того, уряд України розмістив доларові казначейські зобов'язання на внутрішньому ринку (2,5 млрд дол. станом на листопад 2012 із середньозваженою дохідністю 8,9%) з настільки ж високою вартістю», - йдеться у звіті.

У S&P вважають, що у 2013 р. фінансові потреби українського уряду залишаться високими і включатимуть більш значний компонент зовнішнього фінансування, головним чином внаслідок настання термінів погашення кредитів Міжнародного валютного фонду (МВФ). «Ми очікуємо, що витрати на обслуговування зовнішнього боргу збільшаться з 6% в 2012 р. до 7% доходів бюджету в 2013 р. Національний банк України (НБУ) також повинен в 2013 р. виплатити МВФ 3,5 млрд дол. гарантованого урядом боргу (за оцінками, 15% міжнародних резервів) порівняно з 2,9 млрд дол. в 2012 р. З нашої точки зору, погіршення фіскальних і зовнішньоекономічних показників, що підсилилося з середини 2012 р., може ускладнити доступ уряду до іноземного фінансування» - зазначають у S&P.

Як повідомляв УНІАН,Україна в 2013 році планує здійснити запозичення на рівні 135,530 мільярда гривень для фінансування дефіциту Держбюджету на рівні 50,432 мільярда гривень.