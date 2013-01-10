НБУ не хоче проводити політику гнучкішого валютного курсу - S&P

На думку міжнародного рейтингового агентства Standard & Poor’s, запровадження обов'язкового продажу валютної виручки свідчить про небажання Національного банку України проводити політику гнучкішого валютного курсу.

Про це йдеться в рейтинговому звіті щодо України, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Рейтингове агентство зазначає, що курс гривні де-факто був прив'язаний до долара з початку 2010 р.

«На наш погляд, нещодавні політичні рішення НБУ, такі як вимога обов'язкової конвертації валютної виручки експортерами, свідчать про небажання уряду проводити політику гнучкішого валютного курсу», - йдеться в звіті.

Водночас S&P підкреслює, що погіршення основних економічних показників і зростання тиску на міжнародні резерви піддають ризикам ув'язку валютного курсу на поточному рівні. «Внаслідок все ще високої доларизації економіки різке зниження валютного курсу може збільшити заборгованість суспільного й приватного секторів і, ймовірно, призведе до певного, але не дуже різкого погіршення ситуації з проблемними кредитами у фінансовому секторі», - вважають у Standard & Poor’s.

Разом із тим рейтингове агентство зазначає, що найбільш проблемні кредити в іноземній валюті були забезпечені резервами на можливі втрати за кредитами.

«Наразі обсяг проблемних кредитів, за нашими оцінками, становить близько 40% сукупних кредитів банківської системи (згідно з широким визначенням)», - повідомляється в звіті.

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада 2012 року НБУ скористався передбаченим законодавством правом і запровадив обов'язковий продаж 50% валюти експортерами і паралельно з цим зменшив терміни розрахунку за зовнішньоекономічними контрактами зі 180 до 90 днів. Нацбанк також зобов'язав конвертувати в гривню валютні перекази на користь фізичних осіб на суму 150 тис. грн (у еквіваленті) та більше.