Витрати України на погашення боргу у цьому році зростуть до 7% доходів бюджету - S&P

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor’s прогнозує в 2013 році збільшення витрат України на обслуговування зовнішнього боргу до 7% доходів бюджету з 6% у 2012 р.

Про це йдеться у рейтинговому звіті Standard & Poor’s щодо України, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

У S&P зазначають, що стримуюче впливають на рейтинги України значні потреби в зовнішньому фінансуванні, які уряд країни матиме у 2013 р. і у подальші роки, а також невизначені перспективи щодо забезпечення достатнього фінансування в іноземній валюті. Позитивно впливають на рейтинги України значні природні ресурси, відносно диверсифікована економіка і порівняно низький, хоча й зростаючий, рівень боргового навантаження уряду країни.

На думку рейтингового агентства, в 2013 р. український уряд може зіткнутися з більшою вартістю запозичень і складнішими умовами залучення фінансування порівняно з минулим роком. Позитивним для уряду чинником у 2012 р. було залучення коштів з міжнародних ринків капіталу шляхом випуску єврооблігацій обсягом до 2,3% ВВП, хоча і з відносно високою середньою дохідністю 8,8% річних. «Зміна умов на міжнародних ринках або настроїв інвесторів може ще більше збільшити вартість запозичень у 2013 р. Крім того, уряд України розмістив доларові казначейські зобов'язання на внутрішньому ринку (2,5 млрд дол. станом на листопад 2012 р. із середньозваженою дохідністю 8,9%) з такою ж високою вартістю», - йдеться у звіті.

У S&P вважають, що в 2013 р. фінансові потреби українського уряду залишаться високими і включатимуть значніший компонент зовнішнього фінансування, головним чином унаслідок настання термінів погашення кредитів Міжнародного валютного фонду (МВФ). «Ми очікуємо, що витрати на обслуговування зовнішнього боргу збільшаться з 6% у 2012 р. до 7% доходів бюджету в 2013 р. Національний банк України (НБУ) також повинен у 2013 р. виплатити МВФ 3,5 млрд дол. гарантованого урядом боргу (за оцінками, 15% міжнародних резервів) порівняно з 2,9 млрд дол. у 2012 р. На наш погляд, погіршення фіскальних і зовнішньоекономічних показників, що посилилося із середини 2012 р., може ускладнити доступ уряду до іноземного фінансування» - зазначають у S&P.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2013 році планує здійснити запозичення на рівні 135,530 мільярда гривень для фінансування дефіциту Держбюджету на рівні 50,432 мільярда гривень.