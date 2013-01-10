S&P прогнозує зростання ВВП України в 2013 році на рівні 2,5%, інфляцію - 8%

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's прогнозує, що зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2012 році становитиме 1%, а в 2013-му прискориться до 2,5%, інфляція в 2013 році - 8%.

Про це йдеться в підготовленому Standard & Poor’s рейтинговому звіті, присвяченому Україні, який має в своєму розпорядженні УНІАН.

S&P очікує прискорення економічного зростання України до 3,5% у 2014 році і 4% у 2015 році. При цьому ВВП на душу населення зросте з 3,695 тис. дол. (оцінка Standard & Poor’s) за підсумками 2012 року до 3,952 тис. дол. у 2013 році, 4,496 тис. дол. і 5,481 тис. дол. у 2014 і 2015 рр. відповідно.

«За нашими оцінками, в 2012-2015 рр. темпи зростання реального ВВП на душу населення становитимуть 2,8% (порівняно з 2,5% у середньому в попередні шість років, зокрема в період кризи у 2009 р., коли показник реального ВВП на душу населення знизився на 14%). Ми очікуємо, що негативний вплив на економічне зростання, викликаний зниженням чистого експорту, збережеться, а внутрішній попит, який раніше був обумовлений в основному зростанням особистого споживання, знижуватиметься», - говорять у S&P.

Водночас рейтингове агентство прогнозує прискорення інфляції в Україні в найближчі три роки (у 2013-2015 рр.) до 8%.

Як повідомляв УНІАН,Україна завершила 2012 рік із дефляцією 0,2%. Зниження споживчих цін за підсумками року було зафіксоване вперше з 2002 року.

За даними Держстату, ВВП України в третьому кварталі 2012 року скоротився порівняно з третім кварталом 2011 року на 1,3%, а порівняно з другим кварталом 2012 року з урахуванням сезонного чинника – на 1,2%.

Зростання ВВП країни в другому кварталі 2012 року порівняно з аналогічним періодом 2011 року становило 3%, у першому кварталі - 2%.

Держбюджет на 2013 рік розраховано виходячи з таких прогнозних макроекономічних показників: інфляція (грудень до грудня) – 4,8%, дефіцит - 3,2% ВВП, темпи зростання ВВП – 3,4%.