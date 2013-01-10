«Укрсоцбанк» не планує продавати роздрібний бізнес в Україні

Один з найбільших банків України «Укрсоцбанк», що входить до італійської групи UniCredit, не планує продавати свій роздрібний бізнес в Україні. Про це повідомляється на офіційному сайті банку.

«Беручи до уваги довгострокову перспективу присутності UniCredit на українському ринку з його намірами забезпечувати клієнтів високоякісними послугами та індивідуальними продуктами по всій широкій мережі ПАТ «Укрсоцбанк», UniCredit Bank, усі чутки про будь-який можливий продаж (роздрібного бізнесу - УНІАН) є невиправданими», - йдеться в прес-релізі банку.

Довідка УНІАН. «Укрсоцбанк» працює на ринку України з 1990 року. З 1 вересня 2011 року банк здійснює свою діяльність під торговою маркою UniCredit Bank, однією з найбільших міжнародних фінансових організацій, яка охоплює 22 країни в Європі і ще 27 країн світу.

За даними Національного банку, на 1 жовтня 2012 року банк посідав 6-е місце серед 175 банків України за обсягами активів. На 1 жовтня активи банку становили 40,35 млрд грн, кошти клієнтів - 17,22 млрд грн, власний капітал - 6,50 млрд грн.

За 9 місяці 2012 року банк отримав прибуток у розмірі 6,2 млн грн.