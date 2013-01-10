Нацбанк пояснює дефляцію 2012 року високою пропозицією продовольчих товарів

Дефляцію за підсумками 2012 року на рівні 0,2% здебільшого визначила достатня пропозиція продовольчих товарів, йдеться у відеокоментарі директора генерального економічного департаменту Національного банку України (НБУ) Олександра Петрика, розміщеному на сайті Нацбанку.

Він зазначив, що в 2012 році вперше за 10 років зафіксовано дефляцію, яка за підсумками року становила 0,2%.

«Це здебільшого відбувалося під впливом високої пропозиції продовольчих товарів», - каже О.Петрик.

Зокрема він відзначає зниження цін на овочі, цукор і яйця, при цьому вплив цих груп товарів на підсумковий показник інфляції становив «мінус» 1,4%.

«Можна сказати, що загалом з 335 компонентів споживчого кошика 307 зростали в діапазоні від -1 до +1%, і тільки незначна частина компонентів мали більший діапазон зміни цін», - каже О.Петрик.

Крім того, він звернув увагу на помірне зростання базової інфляції, яка відображає інфляцію попиту. Так, базова інфляція за підсумками минулого року становила 0,8%.

Що стосується динаміки цін виробників, то, за словами О.Петрика, у грудні збереглася тенденція щодо їхнього зниження, яка сформувалася починаючи з вересня 2011 року. Зростання цін виробників у 2012 році становило 0,3%, і переважно обумовлено впливом ситуації на зовнішніх ринках.

«Україна має дуже відкриту економіку, і ціни на більшість товарів і послуг залежать від кон`юнктури на світових ринках. Падіння цін на метали, продукцію машинобудування, хімічної галузі на світових ринках, ясна річ, впливали на зменшення цін українських виробників», - зазначає О.Петрик.

На його думку, загалом минулого року Нацбанк виконав свою функцію щодо забезпечення цінової стабільності.

«Можна сказати, що за підсумками 2012 НБУ виконав свою основну законодавчу функцію щодо забезпечення цінової стабільності. І це, на нашу думку, може бути, при реалізації всіх структурних реформ, які заплановані, хорошим фундаментом для поновлення або навіть прискорення економічного зростання в наступні періоди», - вважає О.Петрик.

Як повідомляв УНІАН, Україна завершила 2012 з дефляцією 0,2%. Зниження споживчих цін за підсумками року було зафіксовано вперше з 2002 року.

За підсумками 2011 року інфляція становила 4,6%.

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні в грудні 2012 року проти листопада становила 0,1%, з початку року (грудень 2012 року до грудня 2011 року) - 0,8%.

В Україні ціни виробників промислової продукції в грудні в порівнянні з листопадом 2012 року знизилися на 1,5%, а в порівнянні з груднем 2011 року зросли на 0,3%.

У 2011 році ціни виробників промислової продукції зросли на 14,2%.

Держбюджет на 2013 рік розрахований, виходячи з таких прогнозних макроекономічних показників: інфляція (грудень до грудня) - 4,8%, дефіцит держбюджету - 3,2% ВВП, темпи зростання ВВП - 3,4%.