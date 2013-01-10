Повноваження з обліку підакцизних марок передали від Держподатcлужби Мінфіну

Кабінет Міністрів України передав повноваження з обліку продажу марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, а також утвердження інших форм звітних документів Міністерству фінансів України.

Відповідну постанову № 10 «Про внесення змін до Положення про виготовлення, збереження, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів» опубліковано на урядовому сайті 9 січня 2013 року.

Згідно з постановою, Міністерство фінансів встановлюватиме форми довідок і заявок-звітів про оплату суми акцизного податку, а також документів оплати виробниками засобів у разі недостачі марок на їх товар.

Раніше цими повноваженнями володіла Державна податкова служба.