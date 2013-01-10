В Україні монетарна база у 2012 році зросла на 6,4%

Монетарна база в Україні в грудні 2012 року зросла на 7,0% (з початку року - на 6,4%), грошова маса - на 5,8% (з початку року - на 12,5%).

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті Національного банку України.

«Розширення депозитної бази банків сприяло зростанню грошової маси, обсяг якої в грудні виріс на 5,8% (з початку року - на 12,5%) - до 771,3 млрд грн. Обсяг монетарної бази за цей період збільшився на 7,0% (з початку року - на 6,4%) - до 255,3 млрд грн», - йдеться в повідомленні НБУ.

До того ж зазначається, що обсяг готівки поза банками в грудні 2012 року зріс на 6,2% (з початку року - на 5,3%) - до 202,9 млрд грн, що, як вважають у Нацбанку, «є традиційним явищем для останнього місяця року».

За інформацією НБУ, обсяг обов'язкових резервів, сформованих банками на 1 січня 2013 згідно з установленими нормативами, становив 19,8 млрд грн, з яких на окремий рахунок у Національному банку було перераховано 6,4 млрд грн.

Довідка УНІАН. В Україні грошова маса в 2011 році збільшилася на 14,2% (зокрема в грудні 2011 р. - на 4,5%) - до 682,7 млрд грн, монетарна база - на 6,3% (зокрема в грудні 2011 р. - на 3,8%) - до 239,9 млрд грн.