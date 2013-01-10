На міжбанку торги закрилися котируваннями 8,1395/8,1475 грн/дол.

У четвер, 10 січня, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1200/8,1500, на 12:00 звузився спред - 8,1380/8,1500. На момент закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,1395/8,1475 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2677/82, на 12:00 ціни піднялися до 0,2683/88. На момент закриття ціни досягли максимуму - 0,2686/90. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 30,2895 (-0.1105).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3045/1,3095. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6070/10,6480, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,6505/10,6705. На момент закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,6590/10,6735.