ВР не змогла звільнити Арбузова з посади голови Нацбанку

Верховна Рада України не змогла звільнити Сергія Арбузова з посади голови Національного банку України.

Як передає кореспондент УНІАН, пропозицію про його звільнення підтримали лише 217 народних депутатів з 393 зареєстрованих у сесійній залі.

Зокрема, «за» проголосували 179 депутатів від Партії регіонів, 30 - КПУ і 8 позафракційних.

До того ж жодного голосу "за" не дали фракції "Батьківщина", "Свобода" та "УДАР".

З пропозицією повернутися до цього питання виступив представник Президента України Юрій Мірошниченко.

Він зауважив, що декілька народних депутатів просто не встигли проголосувати.

Тим часом за повернення до розгляду цього питання проголосував лише 221 народний депутат з 394, зареєстрованих у сесійній залі.

До того ж журналістам з ложі преси знову було помітно, що члени фракції Партії регіонів голосували за своїх відсутніх колег.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня 2012 року Президент призначив голову Нацбанку С.Арбузова на посаду першого віце-прем'єр-міністра України.

9 січня Президент запропонував парламенту призначити Ігоря Соркіна на посаду голови НБУ. 25 грудня І.Соркін був призначений в.о. голови НБУ.