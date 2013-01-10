За прострочення сплати податку на нерухомість передбачені штрафи - ДПСУ

За прострочення платежів з податку на нерухомість, який вводиться з 1 січня 2013 року, передбачені штрафні санкції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор департаменту оподаткування фізичних осіб Державної податкової служби України В'ячеслав Бусарєв на прес-конференції в четвер.

Він зазначив, що фізособи повинні сплатити податок протягом 60 днів з моменту отримання повідомлення. При простроченні платежу на 30 днів передбачені штрафні санкції у розмірі 10% від суми нарахування, понад 30 днів - 20% від суми податку.

«Припускаємо, що люди можуть не сплатити вчасно. Передбачено фінансові санкції, якщо після 60 днів після вручення повідомлення податковою службою громадянин податок не сплатив, за 30 днів перевищення сума становить 10% від суми платежу, понад 30 днів - 20% від суми платежу», - сказав директор департаменту.

Водночас він повідомив, що громадяни з низькими доходами можуть звертатися в податкові органи з проханням про розстрочку платежу, рішення про надання якої приматиметься в індивідуальному порядку.

«Виходячи з розрахунків, які є на сьогодні, середня сума виплат - 300 грн на рік за квартиру середньої житлової площі і будинок середньої житлової площі - 800 грн на рік. Ми розглядаємо питання звернення громадян, за якими ми будемо приймати рішення. Механізм (розстрочки - УНІАН), який буде залишатися, існує», - сказав директор департаменту.

В.Бусарєв нагадав, що не обкладаються податком для фізичних осіб квартири площею не більше 120 кв. м і житлові будинки площею не більше 250 кв. м.

Однак якщо у власності людини є кілька об'єктів житлової нерухомості, пільга поширюється лише на одну з них, а за решту доведеться платити. Він уточнив, що житлова площа кількох об'єктів житлової нерухомості не підсумовується. Наприклад, навіть якщо площа двох квартир становить до 120 кв м, друга квартира оподатковується.

За словами В.Бусарєва, фізособа може платити податок на житлову нерухомість, в якій вона зареєстрована, або вибрати об'єкт, який йому належить на свій смак.

«Якщо, приміром, у нього за місцем проживання 30 кв м, а там, де він не зареєстрований, але має власність, - 60 кв м, він має право, отримавши повідомлення, уточнити метражі і визначитися для себе, яку площу він вибирає - більшу чи меншу», - пояснив директор департаменту.

В.Бусарєв зазначив, що якщо у власності фізособи є квартира і садовий будиночок, то на нього поширюється пільга з оподаткування. До того ж, якщо житлова площа квартири не перевищує 120 кв м, податок на квартиру платити не доведеться. Якщо у громадянина два садові будиночки, другий оподатковується.

Водночас, якщо фізособа володіє будинком та квартирою, пільга надається тільки на один об'єкт - за місцем реєстрації.

В.Бусарєв повідомив, що практично всі місцеві ради затвердили ставку податку за 1 кв м у розмірі 1% мінімальної заробітної плати (або 11,47 грн на 1 січня 2013 року) для квартир житловою площею не більше 240 кв. м і житлових будинків житловою площею не більше 500 кв м і 2,7% мінімальної зарплати (або 30,79 грн) для квартир житловою площею понад 240 кв м і будинків житловою площею понад 500 кв м.

За словами директора департаменту, фізособи сплачують податок 1 раз на рік. З 15 квітня по 1 липня 2013 громадяни отримають повідомлення від податкової служби із зазначенням суми податку за місцем реєстрації.

При цьому юридичні особи самостійно розраховують податок на нерухомість і до 1 лютого п.р. подають у податкову декларацію, а сплатити податок повинні до 1 липня.

В.Бусарєв зазначив, що точну кількість фізосіб - платників податку стане відомо після отримання 15 квітня п.р. даних Держреєстру речових прав на нерухомість. За його оцінками, потенційно в Україні може налічуватися 17-20 млн юросіб - платників податку на нерухомість.

Він також не виключає, що з метою ухилення від сплати податків громадяни можуть переписувати об'єкти житлової нерухомості або їх частини на родичів. До того ж платником податку юридично є і дитина, яка отримала ідентифікаційний код.

«Виникнення прав на нерухомість або припинення прав - це питання динамічне... Якщо, наприклад, людина переписала до 1 березня, то до 1 березня податок оплачує один власник, після настання прав за процедурою і реєстрації в реєстрі, після 1 березня - сплачує новий власник», - додав В.Бусарєв.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2013 року набула чинності ст. 265 Податкового кодексу, якою запроваджено новий місцевий податок - податок на нерухомість, відмінну від земельної ділянки, платниками якого є фізичні та юридичні особи, зокрема нерезиденти - власники житлової нерухомості.

За оцінками Міністерства доходів і зборів, обсяг надходжень до місцевих бюджетів від податку на нерухомість в 2013 році може становити близько 75 млн грн.

Згідно з нормою закону, не є об'єктом оподаткування житлова площа, яка перебуває у власності держави або територіальних громад, що розташована в зоні відчуження або примусового відселення, що належить дитячим будинкам сімейного типу. Не обкладаються податком гуртожитки, дачні або садові садиби, але не більше однієї з розрахунку на одного платника податків, житлова нерухомість, що перебуває у власності багатодітних сімей та сімей з прийомними дітьми, але в розрахунку не більше одного об'єкта нерухомості на сім'ю.

Оподатковуються житлові будинки, прибудови до них, житлові будинки садибного типу, квартири, котеджі та кімнати у багатосімейних квартирах.