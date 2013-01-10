Верховна Рада не змогла звільнити Арбузова

Верховна Рада України не змогла звільнити Сергія Арбузова з посади голови Національного банку України.

Як передає кореспондент УНІАН, пропозицію про його звільнення підтримали лише 217 народних депутатів із 393 зареєстрованих у сесійній залі.

Зокрема, «за» проголосували 179 депутатів від Партії регіонів, 30 - КПУ та 8 позафракційних.

При цьому жодного голосу “за” не дали фракції “Батьківщина”, “Свобода” та “УДАР”.

З пропозицією про повернення виступив представник Президента України Юрій Мірошниченко. Він зауважив, що декілька народних депутатів просто не встигли проголосувати.

Між тим, за повернення до розгляду цього питання проголосував лише 221 народний депутат із 394 зареєстрованих у сесійній залі.

Опозиційні фракції вимагали звіту про стан Нацбанку, зокрема, його золотовалютних резервів.

Додамо, що журналістам з ложі преси було помітно, що члени фракції Партії регіонів голосували за своїх відсутніх колег.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня 2012 року Президент призначив голову Нацбанку С.Арбузова на посаду першого віце-прем'єр-міністра України.

9 січня Президент запропонував парламенту призначити Ігоря Соркіна на посаду голови НБУ. 25 грудня І.Соркін був призначений в.о. голови НБУ.

Читайте також:

Нацбанк залишається в руках «своїх»