Анонс на 11 січня

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Біля Адміністрації Президента України відбудеться пікетування через затягування у справі захисту Біличанського лісу від незаконного привласнення та забудови. Учасники передадуть в АПУ звернення і карту Київської області з позначеними на ній кордонами 4 тис. га обіцяного Національного природного парку «Біличанський ліс». Громадськість вимагатиме від Президента виконати свою обіцянку - захистити 4 тис. га Біличанського лісу від незаконної роздачі і забудови. Організатори: Центр громадянського представництва «Життя», Громадський комітет збереження Біличанського лісу.

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