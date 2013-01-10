НБУ зобов'яже банки інформувати про проблемні міжбанківські кредити

Національний банк України (НБУ) своєю постановою №515 від 10 грудня 2012 року зобов'язав банки інформувати про проблемні міжбанківські кредити.

Так, цією постановою НБУ вносить зміни до положення про надання банками України інформації щодо операцій з купівлі і продажу кредитних ресурсів у національній валюті на міжбанківському кредитному ринку.

«Банки у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за договорами, на підставі яких здійснюються операції, повинні повідомити про це не пізніше закінчення останнього дня терміну виконання зобов'язань з операції», - йдеться у постанові Нацбанку.

У НБУ вважають, що ця норма підвищить ефективність регулювання ліквідності банків шляхом оперативного відстеження потоків кредитних ресурсів на міжбанківському кредитному ринку, сприятиме усуненню спекулятивного попиту на кредитні ресурси і подальшому зниженню вартості кредитів, що надаються реальному сектору економіки, а також дозволить своєчасно вживати превентивні заходи впливу до банків, фінансовий стан яких викликає занепокоєння.

Постанова №515 зареєстрована в Міністерстві юстиції і набуде чинності від дня офіційної публікації.