Нацбанк у 2012 році збільшив рефінансування в 3,4 рази

Національний банк України в 2012 році скоротив обсяги мобілізаційних операцій проти 2011 року в 10 разів, до того ж збільшив обсяги рефінансування в 3,4 рази, повідомляється на сайті НБУ.

За інформацією Нацбанку, обсяг операцій з рефінансування банків у грудні минулого року становив 8,2 млрд грн, з початку 2012 року – 97,6 млрд грн. Середньозважена процентна ставка за операціями рефінансування в грудні становила 7,77%, з початку року – 8,13%.

Обсяг мобілізаційних операцій у грудні минулого року становив 334 млн грн при середньозваженій процентній ставці 2,56%. Із початку 2012 року обсяг таких операцій становив 16,7 млрд грн, середньозважена процентна ставка – 2,62%.

Довідка УНІАН. У 2011 році обсяг мобілізаційних операцій Нацбанку становив 166,8 млрд грн, обсяг операцій із рефінансування – 28,8 млрд грн.