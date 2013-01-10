Міндоходів активізує боротьбу з контрабандою і податковими ямами - Клименко

Міністр доходів і зборів Олександр Клименко, виступаючи на першій відеонараді з керівниками регіональних підрозділів і центрального апарату податкової та митної служб, назвав першочергові завдання податківців і митників, а також заявив, що об'єднання інформаційних баз даних і створення сучасної ІТ - індустрії з єдиним програмним забезпеченням зі всіх видів податків і обов'язкових платежів підвищить протидію тіньовому сектору економіки.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства доходів і зборів.

«Завдяки об'єднанню наших баз ми в режимі реального часу зможемо простежити весь процес проходження імпортного товару - від кордону до покупця. Разом ми повинні забезпечити «чистоту» декларування - повний контроль за тим, який саме товар перетинає кордони і яким чином він оформлений за документами. У нашому розпорядженні є ефективні інструменти для посилення боротьби з контрабандою та податковими ямами. Зростання платежів до бюджету має бути досягнутий за допомогою нашої інтеграції і операційного співробітництва, а не за рахунок тиску на бізнес», - цитує прес-служба О.Клименка.

Міністр також відзначив важливість спільного контролю податківців і митників за експортними цінами та інвентаризації митних складів. Зокрема, під час засідання було поставлено завдання розробити ефективну систему протидії корупції та мінімізації людської участі в процесі адміністрування податків і митних зборів.

До того ж, за словами О.Клименко, процес створення нового відомства не повинен відобразитися на поточній діяльності податкової та митної служб і додати складнощів для платників податків. «Наші поточні завдання - розвиток сервісів для бізнесу, створення сприятливого бізнес-клімату, наповнення бюджету - залишаються в нашій сфері компетенції, а реорганізація жодним чином не відміняє реалізації раніше запланованих заходів за цими напрямками», - наголосив О.Клименко, додавши, що зараз фахівці податкової та митної служб готують зміни в 405 нормативно-правових актах, необхідних для інституційного становлення Міністерства доходів і зборів.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович своїм указом 24 грудня створив на базі Державної податкової служби і Державної митної служби Міністерство доходів і зборів. Міністром доходів і зборів був призначений Олександр Клименко, який очолював з листопада 2011 Державну податкову службу.

Як заявляв прем'єр-міністр України Микола Азаров, Міністерство доходів і зборів створено для того, щоб унеможливити ухиляння від сплати податків.

За словами міністра О.Клименко, концепція функціонування Міністерства може бути представлена ​​вже 17 січня. Участь в її створенні беруть фахівці податкової та митних служб, співробітники провідних економічних інститутів України, а також міжнародні експерти, зокрема компанії PriceWaterhouseCoopers.