Обама висунув голову апарату Білого дому Джейкоба Лью на посаду міністра фінансів

Кандидат на посаду голови Мінфіну США Джейкоб Лью є експертом з бюджетних питань і здатний продовжити лінію голови міністерства Тімоті Гайтнера, що йде у відставку, вважає президент США Барак Обама. Про це повідомляє РІА Новости.

Обама в четвер, 10 січня, висунув кандидатуру 57-річного голови апарату Білого дому й екс-керівника адміністративно-бюджетного управління Білого дому Джейкоба Лью для призначення на посаду голови міністерства фінансів. Нинішній міністр Гайтнер, якого вважають ключовим фахівцем із фінансів та бюджету в команді Обами, вирішив піти у відставку після інавгурації Обами.

"Лью - досвідчений фахівець, обізнаний і надійний член команди, а також визнаний експерт із бюджетних питань. Він зможе стати ефективним міністром в тих умовах, у яких перебуває країна... Я сподіваюся, що сенат затвердить його кандидатуру в найкоротші терміни", - сказав Обама, представляючи Лью в Білому домі.