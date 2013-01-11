Moody's знизило рейтинг Кіпру відразу на три сходинки - ризик дефолту зростає

Міжнародне рейтингове агентство Moody's у ніч на п'ятницю, 11 січня, знизило довгостроковий кредитний рейтинг Кіпру відразу на три сходинки - з «В3» до «Caa3», прогноз за рейтингом негативний, зазначено в прес-релізі агентства.

У листопаді 2012 року Moody's попереджало про можливість зниження рейтингу, якщо не буде відчутного прогресу на переговорах Кіпру з «трійкою» міжнародних кредиторів (ЄС, ЄЦБ і МВФ).

Рейтинг Кіпру відправили на перегляд 16 листопада 2012 року. Причиною його зниження стали побоювання Moody's, викликані надмірно високим рівнем державної заборгованості і проблемами з капіталізацією банківського сектора країни.

На підтримку фінансової системи Кіпру, за оцінками аналітиків Moody's, потрібно до 10 млрд євро, що становить до 50% ВВП країни. Співвідношення рівня заборгованості до ВВП досягне в 2013 р. 150% і буде лише збільшуватися в 2014-2015 рр. Це означає, що серйозно зростає ризик дефолту, так як у невеликої держави з невеликими темпами економічного зростання немає ресурсів впоратися з економічними труднощами подібного розмаху.

Експерти Moody's припускають, що з 50-відсотковою ймовірністю влада Кіпру вживатимуть будь-які можливі дії для зниження боргового навантаження, включаючи часткове списання заборгованості та допомогу міжнародних кредиторів. Отже, рейтинг Caa3 відображає високі ризики для кредиторів уряду Кіпру.

У цей час уряд Кіпру продовжує переговори з міжнародними кредиторами про можливість надання фінансової допомоги. Як очікується, до 21 січня міністри фінансів країн єврозони можуть вирішити питання про виділення Кіпру 17,5 мільярда євро допомоги, пише Lenta.ru.

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