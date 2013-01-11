Верховній Раді вдалося звільнити Арбузова

Верховна Рада звільнила Сергія Арбузова з посади голови Національного банку України.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 237 народних депутатів з 402, зареєстрованих у сесійній залі.

«За» звільнення С.Арбузова проголосували 197 народних депутатів з фракції Партії регіонів, 31 - від КПУ та 9 позафракційних.

При цьому фракції “Батьківщина”, “УДАР” та “Свобода” не дали жодного голосу.

С.Арбузов був звільнений з посади голови НБУ у зв’язку з призначенням першим віце-прем’єр-міністром України.

Крім того, Верховна Рада призначила Ігоря Соркіна на посаду голови Національного банку України.

За ухвалення відповідної постанови проголосували 231 народний депутат з 337, зареєстрованих в сесійній залі.

Зокрема, «за» проголосували 187 народних депутатів з фракції Партії регіонів, 31 – від КПУ та13 позафракційних.

Із фракцій «Батьківщини», “УДАРу” та “Свободи” жоден депутат не проголосував за призначення І.Соркіна.

Перед цим голосуванням депутати від опозиції підійшли до робочих місць представників парламентської більшості, щоб контролювати персональне голосування за призначення І.Соркіна.

Народний депутат від «Батьківщини» Олександр Турчинов сказав, що якщо буде сфальсифіковано голосування за І.Соркіна, то опозиція закличе всі країни не визнавати такого голову НБУ.

Після цього у ВР розпочалися локальні сутички між депутатами від опозиції та парламентської більшості. Зокрема, сутички сталися через те, що депутати з фракції Партії регіонів намагалися відтиснути опозицію від своїх робочих місць.

Також Верховна Рада України ухвалила постанову про дострокове припинення повноважень народного депутата від Партії регіонів Ігоря Прасолова.

За дане рішення проголосували 229 із 383 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Не голосували в повному складі фракції “Батьківщина”, “УДАР”, “Свобода”. В той же час відповідне рішення підтримали 191 депутат з фракції Партії регіонів, 30 – із фракції КПУ та 8 позафракційних.

І.Прасолов наприкінці грудня був призначений міністром економічного розвитку і торгівлі.

Верховна Рада кілька разів, зокрема 25 грудня та 10 січня, намагалася достроково припинити депутатські повноваження І.Прасолова, однак жодного разу не вистачало необхідної кількості голосів.

Як повідомлялося, 10 січня ВР не змогла звільнити з посади голови Нацбанку С.Арбузова, який наприкінці грудня був призначений першим віце-прем'єром. Парламенту для цього вчора не вистачило голосів: "за" проголосували 217 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Відповідно, парламент не призначив нового голову Нацбанку України. На цю посаду Президент України Віктор Янукович запропонував кандидатуру Ігоря Соркіна.

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