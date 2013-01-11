Головним завданням Нацбанку в 2013 році Соркін назвав зміцнення гривні

Новопризначений голова Національного банку України Ігор Соркін назвав зміцнення гривні основним завданням Нацбанку в 2013 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час свого подання у Верховній Раді.

«У 2013 році ми продовжимо зміцнення довіри до гривні і закликаємо обережніше ставитися до коментарів щодо національної валюти», - сказав І.Соркін.

Серед пріоритетних завдань Національного банку він назвав зниження процентних ставок за кредитами, збільшення рефінансування банків, а також приведення банківського контролю відповідно до вимог ЄС.

«Національний банк України докладе максимум зусиль для налагодження співпраці з міжнародними фінансовими організаціями — МВФ і Світовим банком», - сказав І.Соркін.

Нагадаємо, сьогодні, 11 січня, Верховна Рада України призначила Ігоря Соркіна головою Національного банку України. За це рішення проголосував 231 депутат при необхідних 226.

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня І.Соркін був призначений виконуючим обов'язки голови Національного банку України, після того як 24 грудня Президент своїм указом призначив тодішнього главу Нацбанку Сергія Арбузова на посаду першого віце-прем'єр-міністра України.

І.Соркін з 15 липня 2010 року обіймав посаду заступника голови Нацбанку, відповідаючи за банківський нагляд. До цього призначення І.Соркін очолював відділ банківського нагляду Управління Національного банку в Донецькій області.

І.Соркін має 3-й ранг держслужбовця. Нового главу НБУ називають креатурою близького до глави держави Сергія Арбузова, якого з грудня призначено першим віце-прем'єром в уряді Миколи Азарова.

Нагадаємо, згідно з Конституцією, голова НБУ призначається строком на 7 років і звільняється з посади Верховною Радою за поданням Президента України.