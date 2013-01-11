Міжбанк у п'ятницю відкрився котируваннями 8,1350/8,1450 грн/дол.

У п'ятницю, 11 січня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1350/8,1450 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2688/0,2693, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,7905/10,8050. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар збільшилися – 1,3063/1,3065 (четвер — 1,3063/1,3065).

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.