Держмитслужба в грудні вдвічі скоротила час оформлення митних декларацій

Час оформлення митної декларації на території України в грудні 2012 року скоротився вдвічі щодо нормативу Податкового кодексу, вставленому на рівні 4 робочих годин із моменту подачі декларації й пред'явлення товарів і транспорту. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Держмитслужби, переданому УНІАН.

Згідно з повідомленням, у грудні процедура митного оформлення в режимі імпорт зайняла 1 годину 39 хвилин, у режимі експорт — 40 хвилин.

Як відзначають в Держмитслужбі, такий результат забезпечила програма «Електронна митниця», спростивши і скоротивши процедуру оформлення документів.

Зокрема, у грудні 60% митних декларацій було оформлено в електронній формі. Загалом у 2012 році співробітники митниці оформили близько 3,3 млн декларацій.

У Держмитслужбі нагадали, що на сьогодні електронні митні декларації використовуються для державної реєстрації ввезених на митну територію України транспортних засобів, підтвердження фактичного вивезення за межі митної території України товарів з метою відшкодування податку на додану вартість, зняття експортних та імпортних операцій з валютного контролю і купівлі валюти.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович своїм указом 24 грудня створив на базі Державної податкової служби і Державної митної служби Міністерство доходів і зборів. Міністром доходів і зборів призначено Олександра Клименка.