ЄБРР у 2012 році інвестував в українську економіку 1,2 млрд дол.

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) інвестував у 2012 році в 35 українських проектів 1,2 млрд дол. Про це йдеться в повідомленні ЄБРР, яке має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з повідомленням, «це один з кращих результатів за весь час діяльності ЄБРР в Україні, враховуючи складний бізнес-клімат у країні та проведення виборів».

Наголошується, що 71% коштів було надано приватним компаніям, 29% - на проекти в державному секторі. Інвестиції здійснювалися в проекти різних економічних секторів, зокрема нерухомості, транспорту, відновлюваної енергетики.

Найбільшим проектом ЄБРР в Україні в 2012 році було названо кредит для «Дніпропетровського метрополітену» під державну гарантію на суму 152 млн євро. Кошти цього кредиту будуть використані для завершення будівництва існуючої лінії метро. Наголошується, що ЄБРР є найбільшим фінансовим інвестором в Україні. Станом на 1 січня 2013 р. ЄБРР узяв зобов'язання щодо надання понад 10,7 млрд дол. у рамках 318 проектів.

За результатами 2011 року Європейський банк реконструкції і розвитку показав другий за величиною фінансовий результат з початку роботи в Україні в 1993 році. Банк уклав 41 нову угоду на суму 1,3 млрд дол.

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